Anziano travolto e ucciso a Oristano, fermato pirata

(ANSA) - ORISTANO, 3 GEN - E' durata meno di due ore la fuga dell'automobilista che ieri sera al volante di una potente Bmw ha travolto e ucciso un anziano pensionato di Riola Sardo (Oristano), Giovanni Antonio Pinna, di 84 anni, mentre attraversava la strada davanti alla propria abitazione in corso Umberto all'ingresso sud del paese. Le testimonianze raccolte subito dopo il fatto dai carabinieri di Riola hanno permesso di risalire a un giovane di Nurachi, di 26 anni, che poco prima delle 22 è stato portato in caserma dove ha ammesso la propria responsabilità. La sua posizione è al vaglio del magistrato. L'auto è stata ritrovata e recuperata in un canalone nelle campagne di Oristano e ora è sotto sequestro. (ANSA).