Terremoti: India-Bangladesh, scossa di 5,5 gradi a confine

(ANSA) - 3 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 5,5 è stata avvertita oggi al confine fra India e Bangladesh, con epicentro a 35 chilometri a nord-est di Ambasa, città dello Stato indiano di Tripura. Lo rende noto il Centro sismologico europeo mediterraneo (Csem). Il sisma, registrato alle 13,39 locali ad una profondità di 35 chilometri, è stato avvertito anche a Guhawati, capitale dell'Assam e in varie zone degli altri Stati del nord-est indiano. Non si segnalano per il momento né vittime né danni.