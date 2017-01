Migranti, Germania più domande e decisioni asilo che in Ue

(ANSAmed) - BERLINO, 3 GEN - In Germania, nei primi nove mesi dell'anno scorso, sono state registrate con relative decisioni (sia per la concessione, sia per il rifiuto) più richieste di asilo che nel resto dei 27 paesi Ue considerati nel loro insieme. Lo scrive il giornale tedesco die Welt, citando dati Eurostat. Se nell'Ue il numero delle decisioni prese in prima istanza ammonta a 756 mila, 420 mila di queste sono state prese in Germania. E sulle 988 mila richieste d'asilo presentate in Ue, circa due terzi sono state registrate in Germania. Al secondo posto c'è l'Italia, con 68 mila decisioni e 85 mila richieste. Segue la Francia con 63 mila decisione e 62 mila richieste.