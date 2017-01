Istanbul: attentatore era in Turchia da poco più di un mese

(ANSAmed) - ROMA, 3 GEN - Era in Turchia da poco più di un mese il presunto attentatore di Capodanno a Istanbul, il 28enne Iakhe Mashrapov, entrato con passaporto del Kirghizistan. A ricostruirne i movimenti è stata nelle scorse ore l'intelligence turca, riferiscono media locali. L'uomo era atterrato a Istanbul con un volo dal Kirghizistan il 20 novembre, in compagnia della moglie - fermata stamani - e dei due figli. Due giorni dopo è giunto a Konya, provincia conservatrice dell'Anatolia centrale, dichiarando motivi lavorativi all'origine del trasferimento. Lì, ha affittato un appartamento attraverso un'agenzia immobiliare, pagando in anticipo 3 mesi di affitto. Ad avvisare la polizia, dopo la diffusione delle sue foto sui media turchi, sarebbero stati i suoi vicini di casa.