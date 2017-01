Turchia: premier, 'prolungheremo stato d'emergenza'

(ANSAmed) - ROMA, 3 GEN - Il Parlamento turco voterà questa settimana un'ulteriore estensione di 3 mesi dello stato d'emergenza, dichiarato dopo il fallito golpe del 15 luglio. Lo ha detto il premier di Ankara, Binali Yildirim. Lo stato d'emergenza attualmente in vigore, già prorogato una volta, scadrà il prossimo 19 gennaio. Nelle scorse settimane, il governo turco aveva assicurato che il referendum costituzionale sul presidenzialismo, atteso in primavera, non si sarebbe tenuto sotto lo stato d'emergenza.