I ladri portano via una cassaforte da 500 kg piena di diamanti

Sono in fuga con una cassaforte che pesa 500 chili con 180 diamanti stimati per un valore di 250.000 euro i ladri che hanno svaligiato una gioielleria a Parigi due notti fa.

Non si conosce ancora il numero esatto dei ladri che si sono introdotti nel minuscolo locale al primo piano di 7 m2 di un gioielliere specializzato nella lavorazione dei diamanti. La porta è stata sfondata senza problemi, non essendoci allarmi o chiusure particolari, e non è stato difficile neanche portare via la cassaforte, che non era saldata nel muro. E' stato svaligiato anche un altro locale nello stesso immobile, dotato di telecamere che la Polizia spera di poter sfruttare per risalire ai ladri.(ANSA).