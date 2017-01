Tenta violentare turista, Procura Roma apre fascicolo

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - E' stato denunciato all'autorità giudiziaria, e non fermato come riferito nei giorni scorsi, il portiere di un albergo di via del Corso, nel centro storico di Roma, che avrebbe tentato di violentare, l'1 gennaio scorso, una turista svedese di circa 30 anni nella sua camera. L'informativa della polizia sulla vicenda è arrivata oggi in procura ed il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha aperto un fascicolo nel quale il portiere di albergo, un cittadino di origine egiziana di 59 anni, è iscritto per tentata violenza sessuale. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire le circostanze del presunto tentativo di stupro. Al loro vaglio anche le riprese del sistema a circuito chiuso dell'hotel e la versione della turista secondo la quale, una volta rientrata in albergo verso le 4, sarebbe stata seguita in camera dal portiere.