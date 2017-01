Muore una giovane: la ribellione dei migranti

E' morta per trombosi la giovane donna ivoriana deceduta ieri nel centro di accoglienza di Cona, in provincia di Venezia. L'indicazione arriva dall’esito dell’autopsia. 'La causa della morte - ha detto Lucia D’Alessandro, sostituto procuratore della Repubblica di Venezia a cui è stato affidato il caso - è stata accertata. Si tratta di una trombo-embolia polmonare bilateralè. Escluse totalmente ipotesi legate a fatti violenti o a malattie virali contagiose. La polemica politica, intanto, infuria. 'Centri come quello di Cona devono chiuderè, dice il governatore del Veneto Luca Zaia. Carabinieri e Polizia sono intervenuti al centro di prima accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, dopo che la rivolta è scoppiata in seguito alla morte all’interno della struttura dell’ivoriana di 25 anni. I migranti in protesta hanno acceso roghi e hanno tenuto bloccati 25 operatori all’interno della struttura. «Intorno alle 17 i migranti si sono presi l’intera ex base missilistica, hanno spento le luci e dato fuoco a dei bancali - scrive il quotidiano -. E gli operatori si sono dovuti barricare nei container e negli uffici».

«Siamo rimasti al freddo e al buio - dice uno degli operatori -. Se tentassimo di riavviare l'impianto di illuminazione esterno rischieremmo di essere aggrediti. Ogni tanto qualcuno prende a pugni la porta, siamo terrorizzati. Urlano e alcuni di loro hanno in mano delle spranghe. Ci hanno detto: 'stanotte dormirete quì».

Le forze dell’ordine hanno avviato una mediazione. «Per ora è più sicuro che restino lì dentro - avrebbe detto uno dei carabinieri intervenuti. La protesta è poi andata scemando e la situazione è lentamente tornata alla normalità. Ma sono scoppiate le polemiche.