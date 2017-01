Presidente Repubblica sabato in visita a Istituto Cervi

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 3 GEN - Sabato pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - dopo avere partecipato in mattinata a Reggio Emilia alle celebrazioni per il 220/o anniversario del 'Primo Tricolore' - sarà, in visita privata, a Casa Cervi. E' quanto si legge in una nota della stessa Casa Cervi. Il Capo dello Stato è atteso a Gattatico - nel Reggiano - verso le 16. Dopo una visita alla struttura incontrerà gli eredi della famiglia Cervi e le rappresentanze dell'Istituto. Sabato, osserva Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide Cervi, Mattarella "incontrerà la memoria della Resistenza nella casa dei sette fratelli Cervi. Siamo coscienti e consapevoli del messaggio di speranza, umiltà e coraggio che viene da questo luogo così simbolico". Quindi, conclude, "contro la paura, gli egoismi, i muri la risposta migliore di fronte alle chiusure generate dal terrore è il grande esempio di responsabilità che questo luogo nella pianura reggiana racconta". (ANSA).