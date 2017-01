Evacuato il Victoria and Albert Museum a Londra: allarme rientrato

Allarme bomba a Londra: evacuato il Victoria and Albert Museum per la presenza di un pacco sospetto. L'edificio, in Cromwell Road a Knightsbridge, è stato evacuato. Tutta la zona è presidiata dalla plizia. Bloccata anche l'adiacente Exhibition Road.

Dopo le 18 l'allarme è rientrato. La polizia ha condotto un'ispezione dell’edificio e non è emerso nulla di sospetto: in un primo tempo si era parlato di allarme bomba. Sono state anche riaperte le strade della zona che erano state transennate.