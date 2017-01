Dopo la protesta, 100 migranti saranno trasferiti in Emilia-Romagna

(ANSA) - VENEZIA, 3 GEN - Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha disposto il trasferimento di circa cento migranti attualmente ospitati nel centro di accoglienza di Cona (Venezia) in strutture presenti in Emilia-Romagna. Il trasferimento avverrà, come si apprende da fonti della Prefettura di Venezia, domani mattina.

Muore ivoriana: scoppia la protesta nel centro di accoglienza