Incidenti montagna: alpinista muore sulla Gran Vedretta

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Una turista tedesca di 41 anni è morta durante un escursione sulla Gran Vedretta, in val di Vizze in Alto Adige. L'incidente è avvenuto a 2.600 metri di quota. La donna stava attraversando un ghiacciaio in compagnia di altri alpinisti, quando è improvvisamente scivolata e precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso del 118 altoatesino. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Si tratta della seconda vittima di montagna in Alto Adige da inizio anno. Il 1 gennaio una giovane canadese di 24 anni era morta in circostanze simili durante una gita su Cima Gallina, non lontano da Passo Pennes. Sulla Gran Vedretta lo scorso ottobre era invece morta un'intera cordata di quattro alpinisti altoatesini.