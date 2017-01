Trump: si insedia il nuovo Congresso Usa, il 115/mo

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - Il 115/mo Congresso americano, eletto lo scorso 8 novembre, si è riunito per la prima volta a Capitol Hill dando il via alla nuova sessione in una cerimonia ufficiale che prevede giuramento e insediamento dei rappresentanti eletti alla Camera e al Senato, entrambi a maggioranza repubblicana. Sono 241 i repubblicani che siedono da oggi alla Camera dei rappresentanti, mentre 194 sono democratici. Al Senato i repubblicani sono 54 e i democratici 48. Sul tavolo, per il nuovo Congresso, il tentativo su spinta repubblicana di revocare la riforma sanitaria volute da Barack Obama (Obamacare) ma anche l'impulso per una riforma fiscale volta a ridurre le tasse. Dati i numeri, l'iter di eventuali proposte in questo senso si prospetta rapido e senza troppi intoppi alla Camera, mentre i democratici hanno maggiori possibilità di contare in Senato.