Charles Manson malato grave: dalla cella all'ospedale

Il sanguinario capo setta satanico Charles Manson, mandante della strage di Bel Air dell’agosto del 1969, in California, in cui furono massacrati in una villa vicino a Los Angeles l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta all’ottavo mese, e altre quattro persone e che da 45 è in carcere dove sconta l’ergastolo, è gravemente malato ed è stato trasferito dalla prigione di Central Valley in un ospedale. Lo scrive il sito del Los Angeles Times, che però non svela la natura della malattia, che le autorità carcerarie della California hanno voluto tenere segreto per motivi di privacy, così come il nome dell’ospedale.

A Manson, oggi 82enne, è stata negata la libertà vigilata per ben 12 volte.