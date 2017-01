(ANSA) - VENEZIA, 4 GEN - E' trascorsa tranquilla la notte nel Centro di accoglienza di Cona, dopo le proteste dei migranti legate alla situazione di sovraffollamento della struttura e alla morte di una giovane ivoriana, deceduta per una trombosi polmonare come ha stabilito l'autopsia. Per stamane è atteso il trasferimento deciso dal Viminale di 100 ospiti in strutture di accoglienza dell'Emilia Romagna.