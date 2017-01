Usa: responsabile carceri, Charles Manson è vivo

(ANSA) - BAKERSFIELD (CALIFORNIA), 5 GEN - Charles Manson, leader di una setta e organizzatore dell'eccidio in cui morirono l'attrice Sharon Tate ed altre sei persone nel 1969, è ancora vivo: lo ha detto una responsabile del sistema carcerario della California, dopo che ieri Tmz e Los Angeles Times avevano riferito che il detenuto, 82 anni, era stato ricoverato in un ospedale di Bakersfield in California. La portavoce Terry Thornton ha detto solo che Manson "è ancora vivo" e che resta affidato alla prigione statale di Corcoran. Ha aggiunto che le leggi sulla privacy impediscono di divulgare informazioni sulla salute o sui trattamenti medici dei detenuti. Ieri sera, tre furgoni del California Department of Corrections erano visibili davanti al Mercy Hospital di Bakersfield, dove vengono spesso inviati carcerati dello stato della California con problemi di salute gravi.