(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - "Magnago sarebbe felicissimo vedendo i passi avanti fatti dalla nostra Autonomia". Lo ha detto il senatore Svp Karl Zeller in occasione della conferenza stampa di inizio anno del partito. "Ben 10 delle 63 norme approvate dal '94 ad oggi sono state avviate sotto il governo Renzi", ha sottolineato Zeller. Il segretario Svp, Philipp Achammer ha delineato gli obiettivi per il 2017: sviluppo dell'Autonomia, consolidamento della qualità di vita e sviluppo della convivenza. "Non vogliamo lasciare indietro nessuno", ha sottolineato il governatore Arno Kompatscher. "Ognuno deve trarre vantaggi dall'elevata qualità della vita in Alto Adige. Le misure sociali vanno però intese come trampolino di lancio e non come rete di sicurezza", ha concluso Kompatscher.