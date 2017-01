Una bimba di 10 anni è stata ferita accidentalmente al piede da un colpo d’arma da fuoco sparato in via Annunziata, centro storico di Napoli. Non si escludono altri feriti. Ancora incertezza sulla dinamica dei fatti e su chi abbia sparato. La piccola è ricoverata all’ospedale Santobono. Indaga la polizia.