Uno Bianca, il Pm ricorda il dramma con un dipinto astratto

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - Un dipinto astratto fatto con ritagli di giornale e titoli dell'epoca, coperti da una prevalenza di color rosso sangue e alcuni raggi bianchi e altri rossi. E' il modo con cui il procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, magistrato che coordinò le indagini e condusse l'accusa nei processi contro la Banda della Uno Bianca, attraverso la pittura ha provato a imprimere in un ricordo i fatti di quegli anni: il gruppo criminale guidato dai fratelli Savi tra il 1987 e il 1994 uccise 24 persone e ne ferì cento, tra Bologna, la Romagna e le Marche. "Ho cercato solo di trasmettere quelle drammatiche emozioni che in me permangono fortissime pur a distanza di tanti anni da quei tremendi fatti", ha spiegato Giovannini, nel giorno del 26/o anniversario della Strage del Pilastro, dove la banda assassinò tre giovani carabinieri, Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. (ANSA).