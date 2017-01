(ANSA) - ROMA, 4 GEN - La commissione d'inchiesta creata dal governo birmano per far luce sulle accuse alla polizia di genocidio e abusi sessuali contro i musulmani di etnia Rohingya ha dichiarato di non "aver trovato finora alcuna prova" di questi crimini. Lo riporta la Bbc sottolineando come nelle prime conclusioni della commissione non sia menzionata un'altra accusa alle forze di sicurezza birmane, quella di aver ucciso civili per rappresaglia contro gli attacchi dei Rohingya lo scorso ottobre. In questi mesi diverse organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato abusi e violenze contro la minoranza musulmana. I risultati finali dell'indagine saranno resi noti a fine gennaio.