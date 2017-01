In sicurezza facciata Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 GEN - Messa in sicurezza la facciata della Basilica di San Benedetto, a Norcia. E' stata infatti posizionata la seconda "gabbia" nella parte posteriore della struttura, rimasta in piedi dopo il terremoto (mentre il resto della chiesa è quasi interamente crollato). L'operazione è stata eseguita dai vigili del fuoco con la supervisione della Soprintendenza alle belle arti. A questo punto la "vela", rimasta in piedi dopo la forte scossa del 30 ottobre, è completamente contenuta tra le due strutture realizzate con tubi innocenti. Questo permetterà di avviare il lavoro di recupero di ulteriori opere e dei materiali all'interno della Basilica, ora "custoditi" sotto dei grandi teli neri di plastica, così da evitare il deterioramento. I materiali, a cominciare dalle pietre, saranno tutti recuperati in modo da poter tentare un loro riutilizzo durante la fase della ricostruzione della Basilica di San Benedetto.