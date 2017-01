Emergenza freddo,a Napoli stazioni metro aperte per clochard

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - Per contrastare l'emergenza freddo, il Comune di Napoli insieme all'Anm, azienda napoletana mobilità, ha predisposto l'apertura notturna delle stazioni della metropolitana linea 1 Museo e Vanvitelli, al fine di accogliere i senza fissa dimora che potranno trovare riparo dalle rigide temperature. "Come per gli anni scorsi - spiega l'assessore al Welfare Roberta Gaeta - già dall'inizio dell'inverno siamo stati tempestivi nel fronteggiare l'emergenza freddo con un programma coordinato e strutturato di azioni volte a garantire la tutela delle persone in situazione di estrema fragilità. Prevediamo, oltre all'apertura delle stazioni della metropolitana finchè non termineranno le ondate di gelo, l'intervento delle tre Unità Mobili di Strada già attive sul territorio accanto alla Centrale Operativa Sociale". "Come Amministrazione Comunale, svolgiamo una funzione di regia e coordinamento, mettendo in rete le risorse e dando vita ad un sistema integrato di solidarietà", sottolinea.