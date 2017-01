Protesta in Cpa: Meloni, chiusura centro domani mattina

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Alla rivolta nel centro di accoglienza di Cona il governo Gentiloni-Alfano risponde col trasferimento in Emilia Romagna di 100 immigrati su circa 1500. C'è qualcosa di più ridicolo? Per Fratelli d'Italia quel centro va chiuso domani mattina, i finti profughi che hanno devastato la struttura vanno espulsi e i soldi risparmiati (che ora finiscono nelle tasche delle coop) spesi per i disoccupati veneti. Tutti in piazza a Roma il 28 gennaio: gli italiani hanno il diritto di avere un governo che faccia i loro interessi e non quelli delle coop e dei clandestini". Lo scrive su facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.