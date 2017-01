Mo: Netanyahu, soldato 'merita il perdono'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 GEN - Il soldato Elor Azria merita il perdono: lo ha affermato in serata - secondo i media - il premier Benyamin Netanyahu, che ha anche fatto appello a tutti i cittadini israeliani affinché si comportino "con responsabilità" nei confronti dell'esercito. Il soldato è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo per aver ucciso un assalitore palestinese già ferito in precedenza.