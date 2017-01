(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 GEN - Due blogger israeliani sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia israeliana, a Gerusalemme e a Kiryat Gat (Neghev), dopo che avevano pubblicato su Facebook minacce nei confronti dei giudici del tribunale militare che ieri ha condannato per omicidio colposo un soldato, Elor Azaria. Nel marzo scorso a Hebron (Cisgiordania) Azaria sparò contro un assalitore palestinese che giaceva a terra neutralizzato. Una portavoce della polizia ha precisato che la polizia non intende limitare la liberta' di espressione sul web. Ma i testi in questione, ha aggiunto, contenevano minacce esplicite e facevano temere per la incolumità delle persone attaccate. (ANSAmed).