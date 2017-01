(ANSA) - NUORO, 5 GEN - Tragedia questa mattina a Cala Gonone, sulla costa di Dorgali. Un anziano ha perso la vita nell'incendio della sua abitazione. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri. L'allarme è scattato intorno alle 7. A Cala Gonone sono arrivati i pompieri, un'ambulanza del 118 e i militari dell'Arma. L'anziano è stato soccorso, ma ormai non c'era più nulla da fare. I Vigili nel giro di breve tempo hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'abitazione. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la tragedia. L'ipotesi più avvalorata, al momento, è quella di un incidente domestico, forse l'anziano si è avvicinato troppo a una stufa o al caminetto. (ANSA).