(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - Ancora spari in strada a Napoli dove ieri sera un uomo è stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito dal ferito alla Polizia di Stato, l'uomo di 45 anni - con qualche precedente - è stato avvicinato in via Santa Maria Ogni Bene, dove abita, da una persona su scooter con volto coperto che lo ha ferito ad entrambe le gambe. L'uomo, trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini da un passante, nonostante una prognosi di trenta giorni ha rifiutato il ricovero. Sul posto la Polizia ha trovato tre bossoli calibro 7.65. (ANSA).