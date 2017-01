E’ morto nella sua casa di Stradella (Pavia), stroncato da un improvviso malore, lo chef pavese Mario Musoni. Aveva 68 anni. Era uno dei cuochi più conosciuti della cucina italiana, apprezzato soprattutto per i suoi celebri risotti. Dopo aver lavorato in alcuni tra i ristoranti più famosi dell’Italia e del mondo, negli anni '80 aveva aperto il ristorante «Al Pino» di Montescano (Pavia), in Val Versa, sulle colline dell’Oltrepò Pavese, che in breve tempo era stato premiato con una stella della guida Michelin. Musoni è stato anche un grande amico del giornalista sportivo e grande appassionato di cucina, Gianni Brera, uno dei tanti frequentatori del suo locale.