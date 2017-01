Maltempo: mare mosso e vento, in tilt i collegamenti per Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 5 GEN - La forte ondata di maltempo abbattutasi in Campania sta creando grossi problemi ai collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Il mare mosso e il forte vento anno determinato la soppressione da questa mattina delle maggior parte delle corse di linea per Capri. Soltanto la nave Caremar "Fauno" sta garantendo attualmente le partenze tra Capri e Napoli, mentre tutte le altre corse sono ferme. Le condizioni meteomarine sono in peggioramento. Disagi anche sulla tratta Capri-Sorrento: la nave veloce "Isola di Procida", partita da Capri, non è riuscita a ormeggiare nel porto di Sorrento e ha dovuto dirigersi a Napoli.