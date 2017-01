Anziano travolto e ucciso a Oristano, arrestato pirata

(ANSA) - ORISTANO, 5 GEN - Lunedì scorso con la sua auto ha travolto ed ucciso un pensionato a Riola Sardo (Oristano) e poi è fuggito. Oggi per Michael Caboni, di 26 anni di Nurachi, fermato qualche ora dopo il fatto, è scattato l'arresto disposto dal Gip su richiesta del pm di Oristano con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini dei carabinieri di Riola e della Compagnia di Oristano sull'incidente, che è costato la vita a Giovanni Antonio Pinna, di 84 anni, hanno accertato che il giovane al momento del fatto era sotto l'effetto della droga, è infatti risultato positivo alla cocaina, e senza assicurazione. Il conducente si era anche disfatto della Bmw 520 nascondendola in un canalone. Su Facebook il giovane aveva anche descritto la sua versione dei fatti e spiegato che non stava correndo, che ha visto all'ultimo momento l'anziano, che non ha potuto far niente per evitarlo perché c'era buio ed i fari alti delle auto lo avevano abbagliato, e che poi è scappato perché era spaventato. (ANSA).