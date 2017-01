Terremoto: nevica in aree del centro Italia colpite da sisma

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Una nevicata di forte intensità, unita a un'ondata di freddo pungente, sta interessando in queste ore le zone del Centro Italia colpite dal terremoto. In Umbria i fiocchi di neve hanno coperto Norcia, Preci e Cascia, ma anche, sul versante laziale, Amatrice e Accumoli. Nelle Marche i fiocchi di neve sono caduti ad Arquata del Tronto, Camerino, Visso e nell'entroterra Pesarese e a Fabriano. Un pastore con il suo gregge è isolato da questa mattina, a causa della forte nevicata in corso, a Casali di Ussita, frazione montana del piccolo centro dell'Appennino marchigiano. "Ci stiamo adoperando per andarlo ad assistere, la strada Ussita-Casali è interessata da alcune frane causate dal sisma e adesso è resa quasi impraticabile dalla neve, cercheremo di raggiungerlo con i mezzi della Protezione civile" ha riferito il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi, che sta gestendo in prima persona il soccorso del 55enne che vive accanto alle sue pecore dal giorno del terremoto.