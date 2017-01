(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "C'è una specificità" italiana nei fenomeni di radicalizzazione e "per certi versi è più rassicurante nel senso che le dimensioni numeriche della radicalizzazione sono minori che in altri Paesi. Ma il fatto di avere un numero minore di persone radicalizzate o foreign fighters non ci deve indurre a sottovalutare il fenomeno e la necessità di capirlo". Lo dice il premier Paolo Gentiloni dopo aver incontrato a Palazzo Chigi la commissione sulla radicalizzazione in Italia.