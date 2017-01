(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Il tema dei Cie sarà affrontato "in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio: la nostra idea è quella di piccoli numeri, per non sovraccaricare il territorio con strutture troppo grandi. Parliamo di 1.500/1.600 posti in tutto, in un Paese con 60 milioni di abitanti. Se mi si dice che non si riesce a gestirli mi sembra difficile". Lo dice il ministro dell'Interno Marco Minniti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. I Cie, in ogni caso, "rappresentano solo un pezzo della nostra proposta complessiva", aggiunge.