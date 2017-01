(ANSA) - MILANO, 5 GEN - "Il governo Gentiloni è uno scherzo della natura" e quindi "occorre andare a votare e faremo di tutto perchè si voti entro la primavera, consapevoli del fatto che altri la vogliono tirare in lungo, compresi Berlusconi e Grillo". E' quanto ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini a Radio Padania. "L'interesse di Berlusconi è tirarla il più in lungo possibile - ha aggiunto - in attesa di un'improbabile sentenza di Strasburgo per ricandidarsi. Grillo ha mille e uno problemi e ne spara ogni giorno una diversa per coprire i fallimenti delle giunte 5 stelle che sono un disastro totale".