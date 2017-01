(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il Primo Ministro giapponese Shinzo Abe. Al centro del colloquio i temi legati alla Presidenza italiana del G7 assunta lo scorso 1 gennaio e la collaborazione con il Giappone in sede di Consiglio di Sicurezza ONU, del quale sia l'Italia che il Giappone sono membri non permanenti nel 2017. Lo si apprende da fonti della presidenza del Consiglio. Nel corso della conversazione, il presidente del Consiglio ha sottolineato come la Presidenza italiana del G7 proseguirà, in linea con le conclusioni raggiunte nel vertice presieduto da Abe a Ise-Shima, sui temi della ripresa dell'economia mondiale, della crescita, dei grandi investimenti e delle riforme strutturali.