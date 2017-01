Papa: vice sindaco Arquata, ha detto che tornerà a trovarci

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 5 GEN - "Ho chiesto a Papa Francesco di fare un selfie con me per poterlo condividere con tutti gli arquatani che non sono potuti venire a questo incontro bellissimo, e lui subito ha accettato con entusiasmo". Così il vice sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi, presente in Vaticano all'udienza che i terremotati del Centro Italia hanno avuto con il Papa. Dalla Diocesi di Ascoli Piceno sono partite 5 corriere di pellegrini, una cinquantina dei quali di Arquata. Franchi racconta: ''il Papa si è fermato a parlare con me. Mi ha promesso che tornerà presto a trovarci, come l'altra volta in forma privata: una visita della quale si ricorda benissimo, come di tutti noi''. ''Ci ha parlato come un parroco, anzi come un padre, invitandoci a non mollare, con parole cariche di fiducia e di speranza". Ha anche accennato alla ricostruzione. "Comincia a sembrarci un pò a tutti noi troppo lento questo percorso e lo ha fatto in qualche modo capire anche il Papa nel messaggio che ci ha rivolto".