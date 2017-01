(ANSA) - TRIESTE, 5 GEN - L'Ungheria è un paese per vecchi edifici. Circa metà degli insediamenti ungheresi è composta in maggioranza infatti da costruzioni risalenti al periodo anteriore al 1946. Il dato emerge dal recente studio del Lechner Knowledge Centre (Lechner Tudásközpont), riportato dal sito d'informazione Hungary Today, un "think tank" con base a Budapest, specializzato nello sviluppo urbano e in geoinformatica. Il 48,7% degli insediamenti in Ungheria è caratterizzato da edifici costruiti prima del 1946, mentre il 5% di essi è successivo al 1990. Il 20% delle città, cittadine e villaggi ungheresi risale al periodo compreso fra il 1946 e il 1969, prima dell'urbanizzazione forzata e dell'industrializzazione pesante. Gli edifici in stile socialista costruiti negli anni '60 e '70 caratterizzano rispettivamente l'8% e il 14% degli insediamenti.