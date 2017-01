(ANSA) - LONDRA, 5 GEN - Nigel Farage ha lasciato la guida dell'Ukip ma è sempre molto attivo: da lunedì conduce un talk-show radiofonico serale sull'emittente britannica Lbc. A dare l'annuncio è stato lo stesso eurodeputato sul suo profilo Twitter sottolineando che il suo programma sarà aperto alle opinioni di tutti e permetterà agli ascoltatori di interagire con lui sui fatti del giorno. Anche altri politici di rilievo hanno scelto i microfoni di Lbc per condurre un proprio programma, come il ministro degli Esteri, Boris Johnson, col suo 'Ask Boris'.