Usa: svolta rosa Marines, tre donne in ruoli combattimento

NEW YORK - Svolta rosa nei Marines. Per la prima volta tre donne vengono inserite nell'unita' di combattimento a terra, finora riservata solo agli uomini. L'ingresso nell'unita' da combattimento mostra gli sforzi in atto nei Marine Corp per aderire e soddisfare la direttive del ministro della Difesa Ash Carter di aprire tutti i posti militari alle donne, anche quelli piu' pericolosi.