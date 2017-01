Trump: anche Ivanka si rivolge a Goldman Sachs per consigli

NEW YORK - Ivanka Trump si rivolge a Dina Powell, partner di Goldman Sachs, come guida e per avere consigli per il suo ruolo nell'amministrazione di Donald Trump. Lo riporta la stampa americana, sottolineando come la scelta di Powell mostra l'influenza crescente di Goldman Sachs all'interno dell'amministrazione Trump. Ivanka all'interno della Casa Bianca giochera' un ruolo unico e potente, aggiungendo al ruolo di First Daughter anche quello di quasi First Lady.