Trump chiede ad ambasciatori di lasciare prima di 20 gennaio

NEW YORK - Il transition team di Donald Trump chiede agli ambasciatori nominati dal presidente Barack Obama di lasciare il loro incarico entro l'Inauguration Day, il 20 gennaio. Una richiesta per la quale non sono ammesse eccezioni, secondo un cablogramma del Dipartimento di Stato datato 23 dicembre. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la richiesta rappresenta una rottura con il passato.