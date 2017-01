Caminetto va a fuoco, bracciante muore carbonizzato

(ANSA) - VERONA, 6 GEN - Un uomo, un bracciante polacco di 56anni, è morto carbonizzato nell'incendio divampato questa notte a Bevilacqua (Verona), nella frazione di Marega. Per cause in corso di accertamento, dal caminetto di un locale adiacente la rimessa di un'azienda agricola, dove l'uomo era solito dormire, si sono propagate le fiamme scatenando un incendio che è stato poi domato. Durante le operazioni di sopralluogo i carabinieri della Compagnia di Legnago hanno trovato, completamente carbonizzato, il corpo dell'uomo che è stato poco dopo identificato.