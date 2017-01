Grecia: arrestata la supericercata leader gruppo anarchico

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - La polizia greca ha arrestato ieri una ex leader del gruppo anarchico Revolutionary Struggle, Panagiota Roupa, considerata la terrorista più ricercata del Paese. Lo riporta la stampa internazionale Roupa, 47 anni, soprannominata Pola, e' stata catturata in una casa a Ilioupoli, un sobborgo a sudest di Atene, dove viveva sotto falso nome con il figlio di 6 anni. La donna ha guidato per anni il gruppo con il suo partner Nikos Maziotis, mettendo a segno attentati come quello del 2007, quando l'ambasciata americana ad Atene venne colpita con una granata anticarro. Roupa e Maziotis hanno scontato 18 mesi di reclusione tra il 2010 e il 2012 in attesa del processo per reati di terrorismo e una volta ottenuta la libertà vigilata si sono dati alla fuga e nel 2013 sono stati condannati in contumacia a 50 anni di prigione. Maziotis e' stato arrestato nel luglio del 2014.