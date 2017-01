(ANSA) - MODENA, 6 GEN - Sedici famiglie sono state evacuate nella notte a Modena dopo che un principio di incendio si era verificato nel sottoscala di un palazzo in via Mazzoni, nella zona della stazione ferroviaria. Solo dopo un paio di ore gli inquilini dello stabile sono potuti rientrare negli appartamenti. Per quindici di loro, però, rimasti lievemente intossicati dal fumo, sono stati necessari accertamenti al pronto soccorso. Tra loro anche diversi bambini. Dalle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito dei contatori. Sul posto anche la polizia municipale. La palazzina è agibile. (ANSA).