Migranti: arcivescovo Scola, non cedere alla paura

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - L'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, nella sua omelia in occasione del pontificale per l'Epifania, ha ribadito oggi il monito che fu di Papa Wojtyla e che è di Papa Bergoglio: di fronte ad un fenomeno di portata epocale come quello dell'immigrazione "non bisogna cedere alla paura". "L'apertura universale dell'Epifania al mondo di Gesù diventa oggi un invito rivolto a tutti per affrontare un processo di portata storica senza cedere alla paura - ha detto -. L'integrazione di culture ha messo in moto un processo di lunga durata che ci vedrà tutti coinvolti". L'arcivescovo dopo il Pontificale ha invitato a pranzo in Arcivescovado otto senzatetto, per sottolineare il valore e il significato di apertura e condivisione proprio dell'Epifania. (ANSA).