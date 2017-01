Maltempo: in Trentino -20,5 la temperatura minima più bassa

(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - La discesa delle temperature in Trentino ha fatto registrare alcuni picchi nelle località di montagna. Il record tra le minime nella provincia nelle ultime 24 ore sono i -20,5 gradi alla Diga del Careser (2.603 metri di quota) (massima -12,3), in alta val di Pejo, nel Trentino nordoccidentale. Molte quelle sotto i -15 gradi in montagna. Resta, come già dalla giornata di ieri, il vento forte, soprattutto in quota, con assenza di precipitazioni sull'intero territorio. Tra le minime più basse registrate da MeteoTrentino, il servizio meteorologico della Provincia autonoma di Trento, ci sono anche i -19,1 gradi al monte Grostè (Rifugio Graffer, quota 2.262 metri) (massima -9,7), i -17,8 gradi a passo Rolle, a 1.984 metri (massima -10,7), i -17,9 gradi a passo Valles, a 2.032 metri di quota (massima (-11,1). Registrati -17,9 gradi a pian Palù (malga Giumella, a 1.945 metri) (massima -9,8) e -17,4 gradi a Vigo di Fassa (Stalon De Vael, a 2.040 metri) (massima -12,7).