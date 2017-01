(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Il ministero dell'Interno e il ministero della Giustizia stanno studiando d'intesa - a quanto si apprende - un pacchetto congiunto per far fronte all'emergenza migranti e alle procedure connesse. Una base di partenza su cui innestare o a cui affiancare ulteriori misure, sarà il ddl per accelerare i procedimenti giudiziari legati alle domande di asilo, già messo a punto da via Arenula. Il pacchetto di norme sarà condiviso con gli enti locali e un primo passaggio importante sarà la conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio. I due punti cardine del provvedimento già messo a punto dal ministero della Giustizia per accelerare le procedure sulle domande d'asilo sono le sezioni specializzate nei tribunali e lo stop all'appello.