(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "La Proposta del Pd è il Mattarellum, non accetteremo perdita tempo. Su povertà, lavoro e PA continuiamo a fare quanto serve". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, che rilancia quanto detto in una intervista all'Unità. "Il Pd - ha detto nell'intervista Rosato - ha fatto la sua proposta sul Mattarellum, apriamo un tavolo di discussione e vediamo cosa succede. Ma se sulla legge elettorale c'è un tentativo di allungare i tempi della legislatura, il Pd non ci sta". In tal caso, "se non si fa una legge, useremo quella che uscirà dalla Consulta" con la sentenza del 24 gennaio.