(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Una attivista yemenita impegnata in una campagna per l'emancipazione femminile è stata assassinata a colpi di pistola in una strada della città di Taiz, nel Sud dello Yemen: Amat al-Aleem al-Asbahi aveva circa trent'anni ed era impegnata in un progetto per favorire l'alfabetizzazione femminile. E' stata uccisa, riferisce oggi l'Independent online, il 25 dicembre, da due motociclisti, che sono poi riusciti a dileguarsi indisturbati. L'assassinio è stato frattanto condannato da molti esponenti e leader yemeniti, ma ancora non è stato in alcun modo rivendicato. Nel settembre scorso una fatwa per vietare alle attiviste di collaborare con loro colleghi uomini diffusa da un religioso islamico, Abdullah al-Odaini, aveva già reso la vita difficile ad Asbashi e alle sue colleghe.