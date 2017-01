(ANSA) - PISA, 6 GEN - Sono state 158 le persone che hanno sfidato il freddo stamani a Marina di Pisa per festeggiare l'Epifania con il tradizionale tuffo in mare. Giovani, anziani, bambini, uomini e donne si sono buttati in acqua intorno a mezzogiorno per una breve e ristoratrice nuotata in mare in una splendida ma piuttosto fredda giornata di sole. Il gruppo più numeroso di partecipanti era quello dei Pisa Road Runners, che hanno battuto la concorrenza di altri gruppi e associazioni giunti anche da Livorno e altre località toscane. L'iniziativa è promossa dagli Amici del Mare di Livorno, grandi appassionati dei bagni d'inverno e promotori del tradizionale tuffo di Capodanno che da molti anni inaugura l'anno nuovo nella città dei Quattro Mori. (ANSA).